Пьяный лихач протаранил легковушку на трассе в Сочи, пострадали две женщины

Авария произошла 11 января около 18:00 в районе 103 км трассы Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия.

По предварительным данным, водитель Ford выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и врезался в «Ладуа Калину», за рулем которой была 37-летняя женщина. От удара отечественную легковушку отбросило в металлическое ограждение и движущийся за ним в попутном направлении Volkswagen.

В результате ДТП травмы получили женщина-водитель «Лады» и ее 36-летняя пассажирка. Им назначили амбулаторное лечение. Полицейские установили личность водителя Ford. Им оказался 46-летний мужчина. Уточняется, что он вел автомобиль, не имея права управления и находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспеция Кубани в Telegram.

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