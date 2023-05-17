Женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку в Краснодарском крае

ДТП с участием школьницы произошло 16 мая в 19:25 в Апшеронске в районе ОЭЗ.

По предварительным данным, 58-летняя водитель автомобиля KIA SКЗ допустила наезд на 11-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть из-за стоявшей маршрутки.

В результате ДТП школьница получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в больницу, пишет газета «Апшеронский рабочий».

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