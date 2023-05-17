Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-na-inomarke-sbila-11-letnyuyu-devochku-v-krasnodarskom-krae
Женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку в Краснодарском крае
Фото газеты "Апшеронский рабочий"

ДТП с участием школьницы произошло 16 мая в 19:25 в Апшеронске в районе ОЭЗ.

По предварительным данным, 58-летняя водитель автомобиля KIA SКЗ допустила наезд на 11-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть из-за стоявшей маршрутки.

В результате ДТП школьница получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в больницу, пишет газета «Апшеронский рабочий».

Читайте также: водитель иномарки сбил под Анапой трех подростков на велосипедах. ДТП произошло 15 мая в 11:30 на дороге Андреева гора — Варениковская около хутора Красный.

Статьи
Съешь сам: почему нельзя пропускать завтрак
Съешь сам: почему нельзя пропускать завтрак
Стадии рака: какие бывают и как определяются
Стадии рака: какие бывают и как определяются
Врач назвала идеальную тренировку для людей с болезнями легких и бронхов
Врач назвала идеальную тренировку для людей с болезнями легких и бронхов
Почему стоит вес при дефиците калорий? Что делать?
Почему стоит вес при дефиците калорий? Что делать?
5 способов перестать икать
5 способов перестать икать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях