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Водитель иномарки сбил под Анапой трех подростков на велосипедах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-matiz-snes-treh-yunyh-velosipedistov-v-anape
Водитель иномарки сбил под Анапой трех подростков на велосипедах
Фото газеты "Анапское Черноморье"

ДТП произошло 15 мая в 11:30 на дороге Андреева гора — Варениковская около хутора Красный.

По предварительным данным, 78-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz из Темрюка ехал в сторону станицы Гостагаевской и на нерегулируемом перекрестке при повороте не предоставил преимущество несовершеннолетним велосипедистам, которые двигались в составе спортивной группы, и врезался в них.

В результате ДТП пострадали трое юных велосипедистов 15 и 16 лет. Их доставили в больницу с различными травмами. Известно, что пострадавшие велосипедисты приехали в Анапу на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга. Спортсмены в момент аварии находились вне зоны видимости тренера.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту ДТП с несовершеннолетними велосипедистами. В отношении виновника аварии составили административный протокол за невыполнение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: трамвай сбил пешехода в Краснодаре. Авария произошла 15 мая в 7:46 на перекрестке улиц Стасова и Новой в микрорайоне Дубинка.

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