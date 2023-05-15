Водитель иномарки сбил под Анапой трех подростков на велосипедах

ДТП произошло 15 мая в 11:30 на дороге Андреева гора — Варениковская около хутора Красный.

По предварительным данным, 78-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz из Темрюка ехал в сторону станицы Гостагаевской и на нерегулируемом перекрестке при повороте не предоставил преимущество несовершеннолетним велосипедистам, которые двигались в составе спортивной группы, и врезался в них.

В результате ДТП пострадали трое юных велосипедистов 15 и 16 лет. Их доставили в больницу с различными травмами. Известно, что пострадавшие велосипедисты приехали в Анапу на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга. Спортсмены в момент аварии находились вне зоны видимости тренера.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту ДТП с несовершеннолетними велосипедистами. В отношении виновника аварии составили административный протокол за невыполнение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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