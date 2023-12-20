Женщина на иномарке насмерть сбила пешехода в Краснодарском крае

ДТП со смертельным исходом произошло 20 декабря в 4:46 на 18 км автодороги Крымск — Джигинка.

Предварительно, 47-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Lancer наехала на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход скончался на месте. Его личность устанавливают. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель «Нивы» погиб, врезавшись в дерево в Краснодарском крае. Смертельное ДТП произошло 19 декабря около 17:00 на автодороге Мостовской — Баговская — Узловой.