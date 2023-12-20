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Водитель «Нивы» погиб, врезавшись в дерево в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-nivy-pogib-vrezavshis-v-derevo-v-krasnodarskom-krae
Водитель «Нивы» погиб, врезавшись в дерево в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельное ДТП произошло 19 декабря около 17:00 на автодороге Мостовской — Баговская — Узловой.

Предварительно, 38-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2121. Он не справился с управлением, съехал с дороги и на большой скорости врезался в дерево. От удара внедорожник сплющило.

В результате аварии водитель «Нивы» погиб на месте от полученных травм. Его пассажир получил серьезные травмы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: боец ММА из Адыгеи погиб в жестком ДТП. Смертельная авария произошла вечером 17 декабря на 36 км автодороги Бжедугхабль — Адыгейск.

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