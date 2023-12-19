Боец ММА из Адыгеи погиб в жестком ДТП

Смертельная авария произошла вечером 17 декабря на 36 км автодороги Бжедугхабль — Адыгейск.

Предварительно, 25-летний житель Майкопа, управляя автомобилем ВАЗ-2112, не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. От удара легковушку сильно смяло.

Водитель автомобиля умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Его 24-летнего пассажира с тяжелыми травмами доставили в реанимацию больницы Адыгейска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

В ДТП в Теучежском районе погиб местный спортсмен Бислан Шехетль. Он был чемпионом России по панкратиону и профессиональным бойцом ММА.

Шехетль завоевал бронзу на чемпионате Европы по панкратиону, который проходил в Венгрии. Занимал второе место на Гран-при по ММА среди профессионалов. Был дипломированным преподавателем физкультуры, пишет газета «Советская Адыгея».

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