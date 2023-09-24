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Экс-замначальника отдела минспорта Краснодарского края погиб в ходе СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-zamnachalnika-otdela-minsporta-krasnodarskogo-kraya-pogib-v-hode-svo
Экс-замначальника отдела минспорта Краснодарского края погиб в ходе СВО
Фото пресс-службы Минспорта Кубани

Речь идет о Сергее Чернове. После начала специальной военной операции он ушел на фронт добровольцем, а перед этим занимал должность заместителя начальника отдела развития физической культуры и массового спорта в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Сергей Чернов долгие годы был связан со спортом. В последние годы он активно развивал массовый спорт на Кубани.

«В памяти друзей и коллег Сергей Чернов останется открытым и отзывчивым человеком, готовым помочь, даже если сам испытывал трудности. Коллектив министерства физической культуры и спорта Краснодарского края выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сообщает пресс-служба Минспорта Кубани.

Читайте также: экс-футболист «Кубань-Холдинга» погиб в ходе СВО. О гибели 34-летнего футболиста Станислава Дорошенко стало известно 18 июля. В свое время он был у истоков создания ФК «Кубань-Холдинг».

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