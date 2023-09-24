Экс-замначальника отдела минспорта Краснодарского края погиб в ходе СВО

Речь идет о Сергее Чернове. После начала специальной военной операции он ушел на фронт добровольцем, а перед этим занимал должность заместителя начальника отдела развития физической культуры и массового спорта в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Сергей Чернов долгие годы был связан со спортом. В последние годы он активно развивал массовый спорт на Кубани.

«В памяти друзей и коллег Сергей Чернов останется открытым и отзывчивым человеком, готовым помочь, даже если сам испытывал трудности. Коллектив министерства физической культуры и спорта Краснодарского края выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сообщает пресс-служба Минспорта Кубани.

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