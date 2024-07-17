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Женщина на иномарке насмерть сбила мужчину на электросамокате под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-na-inomarke-nasmert-sbila-muzhchinu-na-elektrosamokate-pod-krasnodarom
Женщина на иномарке насмерть сбила мужчину на электросамокате под Краснодаром
Фото Mateusz Butkiewicz, unsplash.com

Смертельная авария произошла 16 июля в 19:20 на улице Ленина в станице Новотитаровской.

По предварительным данным, 46-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda при повороте налево не заметила мужчину на электросамокате, который двигался по полосе встречного движения.

В результате водитель иномарки наехала на электросамокатчика. От полученных травм 50-летний мужчина скончался до приезда медиков.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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