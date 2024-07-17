Опрос: треть краснодарцев поддержали запрет езды на электросамокате по городу

В Москве впервые изъяли электросамокат по решению суда после ДТП. Его конфисковали у студента-дизайнера.

Молодой челок в нетрезвом виде наехал на пенсионерку. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Кроме того, парню запретили пользоваться СИМ на 18 месяцев.

«Мы столкнулись с женщиной. Впредь буду аккуратнее, больше такого не буду допускать. Буду порядочным гражданином», — рассказал виновник ДТП Илья.

Почти треть краснодарцев считают, что в городе следует запретить езду на электросамокатах. Таковы результаты опроса, который провел один из популярных сервисов по поиску работы. При этом, 20% горожан высказались за запрет СИМ только в центре краевой столицы, 32% — против таких мер, еще 19% — затруднились с ответом.

За полгода количество ДТП с электросамокатами в Краснодарском крае увеличилось почти в два раза. Всего с участием СИМ произошло 86 дорожных аварий.

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