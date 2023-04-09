Женщина на иномарке насмерть сбила 5-летнюю девочку в Краснодарском крае
Смертельное ДТП произошло 9 апреля в 11:00 в селе Киевском Крымского района.
Известно, что водитель автомобиля Hyundai Solaris наехала на 5-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы. К сожалению, пострадавшая девочка скончалась позже в больнице.
Выяснилось, что девочка находилась там с родственниками, которые не обеспечили ее безопасность после того, как она вышла из их автомобиля.
«Уважаемые взрослые! Несовершеннолетние участники дорожного движения: пассажиры и пешеходы требуют особого контроля и защиты! Халатное отношение к безопасности детей может закончиться трагедией», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Читайте также: водитель фургона насмерть сбил пенсионерку в Сочи. Смертельное ДТП произошло 7 апреля около 16:10 на улице Макаренко.
- Кардиолог рассказал, как увеличить продолжительность жизни
- Курс евро 7 апреля поднялся выше 91 рубля, курс доллара — выше 83 рублей
- В Краснодаре 8 апреля открылись 12 ярмарок выходного дня
- На платных парковках в Краснодаре с машин будут убирать предметы, скрывающие номера
- Экскаваторщик обнаружил 40-килограммовую авиабомбу времен войны в Крымском районе
- «Тотального диктанта–2023» не будет в Краснодаре и Сочи