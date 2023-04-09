Женщина на иномарке насмерть сбила 5-летнюю девочку в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло 9 апреля в 11:00 в селе Киевском Крымского района.

Известно, что водитель автомобиля Hyundai Solaris наехала на 5-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы. К сожалению, пострадавшая девочка скончалась позже в больнице.

Выяснилось, что девочка находилась там с родственниками, которые не обеспечили ее безопасность после того, как она вышла из их автомобиля.

«Уважаемые взрослые! Несовершеннолетние участники дорожного движения: пассажиры и пешеходы требуют особого контроля и защиты! Халатное отношение к безопасности детей может закончиться трагедией», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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