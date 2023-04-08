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Водитель фургона насмерть сбил пенсионерку в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-furgona-nasmert-sbil-pensionerku-v-sochi
Водитель фургона насмерть сбил пенсионерку в Сочи
Фото пресс-службы ГИБДД УВД по Сочи

Смертельное ДТП произошло 7 апреля около 16:10 на улице Макаренко.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Ford сдавал назад и наехал на 71-летнюю пенсионерку. Мужчина не заметил, что наехал на пешехода, и продолжил движение, в результате чего женщина оказалась под машиной.

В результате аварии пенсионерка скончалась в машине скорой помощи, сообщает пресс-служба ГИБДД УВД по Сочи.

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