Водитель фургона насмерть сбил пенсионерку в Сочи

Смертельное ДТП произошло 7 апреля около 16:10 на улице Макаренко.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Ford сдавал назад и наехал на 71-летнюю пенсионерку. Мужчина не заметил, что наехал на пешехода, и продолжил движение, в результате чего женщина оказалась под машиной.

В результате аварии пенсионерка скончалась в машине скорой помощи, сообщает пресс-служба ГИБДД УВД по Сочи.

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