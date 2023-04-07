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Водитель BMW погиб после столкновения с ограждением на трассе в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-bmw-pogib-posle-stolknoveniya-s-ograzhdeniem-na-trasse-v-sochi
Водитель BMW погиб после столкновения с ограждением на трассе в Сочи
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 6 апреля около 21:00 на федеральной трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта» около съезда на улицу Чайковского.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость и наехал на бетонное ограждение. После столкновения иномарка опрокинулась.

В результате ДТП водитель BMW погиб на месте от полученных травм. Его 44-летний пассажир получил тяжелые травмы, его госпитализировали. По факту аварии полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель погиб и 3 детей пострадали в ДТП с автобусом в Темрюкском районе. Авария произошла на трассе Тамань — Волна 3 апреля около 20:40.

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