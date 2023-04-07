Водитель BMW погиб после столкновения с ограждением на трассе в Сочи
Происшествия
07.04.2023 07:28
Смертельная авария произошла 6 апреля около 21:00 на федеральной трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта» около съезда на улицу Чайковского.
По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость и наехал на бетонное ограждение. После столкновения иномарка опрокинулась.
В результате ДТП водитель BMW погиб на месте от полученных травм. Его 44-летний пассажир получил тяжелые травмы, его госпитализировали. По факту аварии полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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