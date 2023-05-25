Женщина на электросамокате сбила 8-летнюю девочку в Сириусе
Происшествия
25.05.2023 20:20
Инцидент произошел около 19:00 на улице Триумфальной.
По предварительным данным, женщина ехала на электросамокате и сбила 8-летнюю девочку.
Еще один подобный случай произошел примерно в то же время на улице Голубой — 59-летняя женщина врезалась в коляску с 10-месячным ребенком.
Обоим детям оказали разовую медицинскую помощь. По факту происшествий проводятся проверки, сообщает ОМВД России по федеральной территории «Сириус».
Читайте также: в Сочи мужчина на электросамокате врезался в автобус.