В Сочи мужчина на электросамокате врезался в автобус
Происшествия
23.05.2023 10:57
Авария произошла 22 мая около 16:00 на улице Каспийской в Сириусе.
По предварительным данным, 30-летний мужчина ехал на электрическом самокате по краю дороги и столкнулся с автобусом.
Мужчина получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус» в Telegram.
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