В Сочи мужчина на электросамокате врезался в автобус

Авария произошла 22 мая около 16:00 на улице Каспийской в Сириусе.

По предварительным данным, 30-летний мужчина ехал на электрическом самокате по краю дороги и столкнулся с автобусом.

Мужчина получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус» в Telegram.

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