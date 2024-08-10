Женщина легла на трамвайные пути в Краснодаре после ссоры с возлюбленным

Инцидент произошел накануне на улице Клинической возле краевой больницы скорой помощи.

Водитель трамвая выложил в социальные сети видео, на котором женщина лежит на трамвайных путях и не собирается уходить.

По его словам, с женщиной было все нормально. Она легла на трамвайные пути после ссоры со своим возлюбленным. При этом мужчина на провокационный поступок своей второй половинки никак не отреагировал.

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