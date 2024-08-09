Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Голый и неадекватный мужчина напугал соседей танцем на краю балкона в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/golyj-i-neadekvatnyj-muzhchina-napugal-sosedej-tantsem-na-krayu-balkona-v-krasnodare
Голый и неадекватный мужчина напугал соседей танцем на краю балкона в Краснодаре
Фото t.me/krasnodarkray1

Инцидент произошел 9 августа около 8:30 в одном из многоэтажных домов на улице Заполярной.

По словам местных жителей в соцсетях, мужчина устроил дебош на балконе своей квартиры — разделся догола, танцевал и бросал вниз ножи. Местные жители сообщили о неадекватном гражданине в полицию.

«Прибывшие на место правоохранители задержали 32-летнего жителя Горячего Ключа. С учетом состояния и необходимости оказания всесторонней помощи гражданина передали работникам специализированного медицинского учреждения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegrаm.

Читайте также: пьяный турист разбил бутылку о голову диджея из-за споров о музыке в Анапе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях