Голый и неадекватный мужчина напугал соседей танцем на краю балкона в Краснодаре

Инцидент произошел 9 августа около 8:30 в одном из многоэтажных домов на улице Заполярной.

По словам местных жителей в соцсетях, мужчина устроил дебош на балконе своей квартиры — разделся догола, танцевал и бросал вниз ножи. Местные жители сообщили о неадекватном гражданине в полицию.

«Прибывшие на место правоохранители задержали 32-летнего жителя Горячего Ключа. С учетом состояния и необходимости оказания всесторонней помощи гражданина передали работникам специализированного медицинского учреждения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegrаm.

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