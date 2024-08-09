Пьяный турист разбил бутылку о голову диджея из-за споров о музыке в Анапе

Во вневедомственную охрану Росгвардии поступил сигнал тревоги из ресторана на Пионерском проспекте.

Росгвардейцы прибыли на место и установили, что один из посетителей ресторана вел себя агрессивно. Пьяный гость устроил конфликт и ударил стеклянной бутылкой диджея в лицо из-за того, что тот не согласился поставить песню вне очереди.

Нарушителем оказался 39-летний житель Удмуртии. Росгвардейцы задержали дебошира и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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