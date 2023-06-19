Женщина изрезала декоративным ножом сожителя во время ссоры в Краснодаре

В Краснодаре полицейские задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью.

В полицию позвонили из больницы и сообщили о том, что в приемное отделение поступил мужчина с проникающими колото-резанными ранениями брюшной полости, с повреждением печени и множественными резанными ранами туловища.

Полицейские установили, что в течении длительного времени мужчина злоупотреблял алкогольными напитками, на почве чего у него произошел конфликт с сожительницей. Во время потасовки краснодарец несколько раз толкнул женщину, после чего та упала и повредила кисть левой руки. Разозлившись, она взяла декоративный нож и нанесла сожителю множественные порезы и один проникающий удар в область живота, после чего сама вызвала ему бригаду скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службы УМВД России по Краснодару.

Предполагаемую злоумышленницу задержали женщину на месте преступления. Ею оказалась ранее не судимая 51-летняя местная жительница. Она призналась в преступлении.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемую поместили под стражу, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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