Женщина из-за приступа потеряла сознание в суде в Краснодаре
Общество
26.12.2022 12:09
Это произошло в здании Прикубанского районного суда. У 48-летней женщины случился приступ из-за неврологического заболевания.
Находившиеся рядом судебные приставы оказали женщине первую помощь и вызвали медиков. Госслужащим удалось купировать приступ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.
Вскоре в суд приехала бригада скорой помощи. Они госпитализировали женщину. У нее диагностировали хроническое неврологическое заболевание, при котором случаются потери сознания.
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