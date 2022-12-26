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Женщина из-за приступа потеряла сознание в суде в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-iz-za-pristupa-poteryala-soznanie-v-sude-v-krasnodare
Женщина из-за приступа потеряла сознание в суде в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Это произошло в здании Прикубанского районного суда. У 48-летней женщины случился приступ из-за неврологического заболевания.

Находившиеся рядом судебные приставы оказали женщине первую помощь и вызвали медиков. Госслужащим удалось купировать приступ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Вскоре в суд приехала бригада скорой помощи. Они госпитализировали женщину. У нее диагностировали хроническое неврологическое заболевание, при котором случаются потери сознания.

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