Врачи спасли жизнь матери двоих детей, потерявшей сознание на улице в Лабинске

В тот день женщина гуляла по улице с двумя маленькими детьми. В какой-то момент она внезапно потеряла сознание и упала на землю.

Неравнодушные прохожие сразу вызвали на место бригаду скорой помощи. Женщину госпитализировали в сосудистый центр Лабинской ЦРБ.

Врачи экстренно выполнили ряд инструментальных и лабораторных исследований, в том числе КТ головного мозга. Выяснилось, что у нее острое нарушение мозгового кровообращения, которое ведет к потере движения и речи.

Пациентке выполнили эндоваскулярную тромбоэктомию. Сразу после этого у женщины восстановилась речь и движение конечностей. После этого ее перевели в профильное отделение.

Спустя 12 часов женщине снова сделали КТ головного мозга. Исследование показало отсутствие значимых зон ишемии. Сейчас жизни и здоровью жительницы Лабинска ничего не угрожает, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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