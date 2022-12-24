Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Врачи спасли жизнь матери двоих детей, потерявшей сознание на улице в Лабинске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrachi-spasli-zhizn-materi-dvoih-detej-poteryavshej-soznanie-na-ulitse-v-labinske
Врачи спасли жизнь матери двоих детей, потерявшей сознание на улице в Лабинске
Фото пресс-службы минздрава Краснодарского края

В тот день женщина гуляла по улице с двумя маленькими детьми. В какой-то момент она внезапно потеряла сознание и упала на землю.

Неравнодушные прохожие сразу вызвали на место бригаду скорой помощи. Женщину госпитализировали в сосудистый центр Лабинской ЦРБ.

Врачи экстренно выполнили ряд инструментальных и лабораторных исследований, в том числе КТ головного мозга. Выяснилось, что у нее острое нарушение мозгового кровообращения, которое ведет к потере движения и речи.

Пациентке выполнили эндоваскулярную тромбоэктомию. Сразу после этого у женщины восстановилась речь и движение конечностей. После этого ее перевели в профильное отделение.

Спустя 12 часов женщине снова сделали КТ головного мозга. Исследование показало отсутствие значимых зон ишемии. Сейчас жизни и здоровью жительницы Лабинска ничего не угрожает, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Читайте также: сложную операцию по удалению пораженной почки провели в Краснодаре. Лапароскопическую операцию провели врачи-онкоурологи в Краснодарской краевой клинической больнице № 2.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиками в Северском районе
Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиками в Северском районе
Врачи спасли жизнь матери двоих детей, потерявшей сознание на улице в Лабинске
Врачи спасли жизнь матери двоих детей, потерявшей сознание на улице в Лабинске
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
  3. Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
  4. Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях