Сложную операцию по удалению пораженной почки провели в Краснодаре

Лапароскопическую операцию провели врачи-онкоурологи в Краснодарской краевой клинической больнице № 2.

Женщину направили в отделение с подозрением на кистозное образование правой почки. Врачи провели дообследование и поставили диагноз «опухоль почки». По данным КТ, опухоль поразила практически всю почку, поэтому ее необходимо было удалить.

По результатам исследования установили, что функции поврежденной почки резко снижены. После этого провели операцию — лапароскопическую радикальную нефрэктомию справа. Всего сделали четыре прокола, почку извлекли через небольшой доступ в брюшной полости.

Преимущество операции — быстрое восстановление и возвращение пациента к нормальному образу жизни, сообщает пресс-служба ККБ №2 в Telegram.

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