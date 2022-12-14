Уникальную в ЮФО операцию по удалению желчного пузыря провели хирурги Краснодара

В Краевой клинической больнице № 2 впервые на юге России врачи провели сложнейшую операцию под контролем инфракрасного излучения. Такая операция стала первой в ЮФО.

У пациента обнаружили острое воспаление желчного пузыря. Болезнь сопровождалась сильной болью, головокружением, тошнотой и лихорадкой.

Специалисты хирургического отделения № 5 Юрий Кузнецов и Артур Калачев приняли решение экстренно оперировать. Желчный пузырь удаляли с помощью флуоресцентной навигационной лапароскопии через четыре прокола в брюшной стенке с применением новейшего оборудования.

«Это один из наиболее эффективных и безопасных методов лечения. Способ относительно новый, однако на примерах больниц Москвы и Санкт-Петербурга можно уже сказать, что он дает очень хорошие результаты. С его помощью врачи могут получить больше информации о расположении важных сосудов пациента и сделать операцию более точной и безопасной», — сказал главврач ККБ №2 Сергей Габриэль.

По его словам, в ближайшее время запланированы еще несколько процедур с использованием этой методики.

В регионе благодаря нацпроекту «Здравоохранение» постоянно обновляют оснащение медучреждений. Больницы и поликлиники получили более 1,2 тыс. единиц медоборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: мужчину с огромной опухолью на шее прооперировали в Краснодаре.