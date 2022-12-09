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Росла два года: мужчину с огромной опухолью на шее прооперировали в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosla-dva-goda-muzhchinu-s-ogromnoj-opuholyu-na-shee-prooperirovali-v-krasnodare
Росла два года: мужчину с огромной опухолью на шее прооперировали в Краснодаре
Фото t.me/bsmp_krd

Мужчина с огромным наростом на шее обратился в Краевую больницу скорой медицинской помощи в начале декабря. Пациент не мог есть, с трудом говорил и ему было трудно дышать.

Выяснилось, что первые признаки опухоли он заметил еще два года назад, но к медикам не обращался. Ситуация была очень серьезной — дальнейшее промедление могло грозить остановкой дыхания.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии краевой БСМП Сергей Вартанян отметил, что уже сталкивался с такими опухолями. Но случай был запущенный — огромный нарост сильно сместил гортань и трахею. Это создало дополнительные сложности во время наркоза.

«Это так называемая боковая киста. Врожденные нарушения в закладке жаберных дуг. Пациент не знал о ее существовании. На такую резкую прогрессию повлияла, скорее всего, холодная погода. Мужчина работает чабаном и, видимо, в какой-то момент сильно переохладился», — сказал Вартанян.

Операция прошла успешно. Пациента планируют выписать в ближайшее время, сообщает пресс-служба краевой БСМП в Telegram.

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