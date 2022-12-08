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Аппендикс справа: в Краснодаре хирурги спасли пациента с «зеркальными» органами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/appendiks-sprava-v-krasnodare-hirurgi-spasli-patsienta-s-zerkalnymi-organami
Видео t.me/bsmp_krd

Рядовая операция по удалению аппендицита обернулась сюрпризом для врачей краевой больницы скорой медицинской помощи в Краснодаре.

В середине ноября 20-летний приезжий из Таджикистана обратился в БСМП с острыми болями в животе. Симптомы говорили об аппендиците, но молодой человек жаловался на боли справа, тогда как аппендикс находится в левой части тела. Пациенту сделали УЗИ. Оно подтвердило воспаление аппендикса, но также показало, что у молодого человека полная транспозиция внутренних органов. То есть все они расположены зеркально. Это оказалось новостью и для самого пациента.

Молодого человека экстренно госпитализировали и провели операцию. Она прошла в штатном режиме.

«Но для нас, докторов, это было несколько непривычно: то, что обычно делаешь во время операции правой рукой, приходилось делать левой», — сказал хирург краевой БСМП Артем Сыроватка.

Он также отметил, что это первый такой случай в его практике. Во время учебы врач слышал о таких пациентах от старших коллег.

После операции молодой человек чувствует себя хорошо, его уже выписали, сообщает пресс-служба Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Telegram.

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