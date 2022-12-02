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В Новороссийске хирурги восстановили кости лица пациенту, упавшему с электросамоката

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-hirurgi-vosstanovili-kosti-litsa-patsientu-upavshemu-s-elektrosamokata
Видео канала «Кубань 24»

Врачи прооперировали 19-летнего молодого человека, который упал с электросамоката. Ему был поставлен диагноз: сложный вдавленный перелом с повреждением лица. Два огромных осколка были развернуты и направлены внутрь черепа.

Хирургам пришлось восстанавливать лицевой скелет. Лишь благодаря их профессионализму юноша избежит серьезных последствий. Анатомия лица была восстановлена, но титановые пластины останутся с пациентом навсегда.

«В наше время травмы, получаемые при катании на электросамокатах, стали прямо бичом. У нас поступает много таких пациентов. Когда ломаются не только кости лица, но и вместе с ними еще кости черепа», — сказал заведующий челюстно-лицевым отделением Городской больницы № 1 Новороссийска Евгений Длоугий.

По статистике, до 70% людей, катающихся на электросамокатах, рано или поздно падают. Проблемой может стать любой бордюр или спуск. Выбитые зубы, разбитое лицо, сотрясение мозга — самые частые последствия встречи с препятствиями, рассказали медики. При некоторых травмах, которые можно получить от падения со скоростного средства передвижения, требуется вмешательство целой команды узких специалистов.

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