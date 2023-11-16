Женщина из мести зарезала спящего сожителя в Краснодаре

В Краснодаре 57-летняя приезжая из Белгородской области признана виновной в убийстве своего 42-летнего любовника.

Следствием и судом установлено, что утром 5 августа мужчина и женщина были в своей съемной квартире на улице Гагарина. Они выпивали и в какой-то момент поссорились. Мужчина ударил сожительницу по лицу.

Обиженная женщина дождалась, когда он уснет, взяла кухонный нож и нанесла удары по спящему телу. От полученных ранений мужчина скончался.

Установлено, что раньше осужденная уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Осужденной назначили наказание в виде 9 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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