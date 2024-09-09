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Женщина и годовалая девочка пострадали в ДТП в Абинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-i-godovalaya-devochka-postradali-v-dtp-v-abinskom-rajone
Женщина и годовалая девочка пострадали в ДТП в Абинском районе
Фото t.me/gibdd_abinsk

Авария произошла 9 сентября около 9:00 в станице Холмской.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля SEAT не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля ВАЗ-21113 и врезался в него. От удара отечественная легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП в ВАЗ пострадали два человека — 24-летняя женщина и ее годовалая дочь. Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Абинска.

Сотрудники ДПС установили, что ребенка перевозили без детского удерживающего устройства. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Абинского района в Telegram.

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