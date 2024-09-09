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Мотоциклист выехал на встречку и влетел в нарушившую ПДД иномарку на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-vyehal-na-vstrechku-i-vletel-v-narushivshuyu-pdd-inomarku-na-kubani
Мотоциклист выехал на встречку и влетел в нарушившую ПДД иномарку на Кубани
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 8 сентября около 15:00 в районе 108 км дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

Предварительно, 33-летний водитель мотоцикла Honda управлял транспортом без прав соответствующей категории, выехал на встречку и влетел в Chevrolet Cruze. В это время иномарка под управлением 37-летнего мужчины выполняла разворот налево в месте, где это запрещено ПДД.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его 30-летняя пассажирка получили травмы. Им назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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