Парень на электросамокате сбил женщину в Сочи и скрылся, его арестовали на сутки

ДТП произошло утром 6 сентября. Правоохранители нашли нарушителя и привлекли его к административной ответственности.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили факт наезда водителем электросамоката на женщину на пешеходном переходе. После ДТП лихач скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность водителя электросамоката. Им оказался 19-летний парень.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста на одни сутки, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подростки на электросамокате сбили женщину на пешеходном переходе в Сочи. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.