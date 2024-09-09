Парень на электросамокате сбил женщину в Сочи и скрылся, его арестовали на сутки
ДТП произошло утром 6 сентября. Правоохранители нашли нарушителя и привлекли его к административной ответственности.
Сотрудники Госавтоинспекции выявили факт наезда водителем электросамоката на женщину на пешеходном переходе. После ДТП лихач скрылся с места происшествия.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность водителя электросамоката. Им оказался 19-летний парень.
Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста на одни сутки, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», подростки на электросамокате сбили женщину на пешеходном переходе в Сочи. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.