Подростки на электросамокате сбили женщину на пешеходном переходе в Сочи

Инцидент произошел утром 6 сентября на пешеходном переходе на улице Виноградной в Центральном районе курорта.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах с видеорегистратора видно, как женщина подходит к пешеходному переходу, машина останавливается, чтобы ее пропустить. В этот момент появляется электросамокат с двумя подростками и сбивает пешехода. Женщина упала, но после поднялась и продолжила путь. Подростки уехали.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также очевидцев и личности подростков, сбивших женщину. Ход расследования находится под контролем в следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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