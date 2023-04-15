Женщина и двое детей пострадали в ДТП в Сочи
Происшествия
15.04.2023 14:25
Авария с участием двух иномарок произошла 14 апреля в 19:10 на 159-м километре трассы Джубга — Сочи.
По предварительным данным, 35-летняя женщина ехала со стороны аула Малый Кичмай в сторону поселка Дагомыс за рулем автомобиля марки Datsun. На левом закруглении дороги она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota.
В результате ДТП пострадали три человека: женщина-водитель Datsun и два ее пассажира — дети в возрасте 4 месяцев и 1 года и 3 месяцев. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.
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