Беременная женщина и еще два человека погибли в лобовом столкновении на трассе в Динском районе

ДТП, в котором погибли три человека и еще один получил травмы, произошло 14 апреля около 13:46 на объездной дороге Динская — станица Пластуновская.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai, совершая обгон, создал помеху движению автомобилю Opel. От этого последний последний съехал на обочину. Водитель Opel, 30-летняя женщина, не справилась с управлением, машину занесло и выбросило на встречную полосу.

В результате иномарка в лобовую столкнулась с ВАЗ-2110 под управлением 44-летнего водителя. В ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и двое его пассажиров, в том числе 40-летняя беременная женщина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Для того, чтобы извлечь погибших и пострадавших из автомобилей, потребовалась помощь спасателей. Сотрудники аварийно-спасательного отряда Динского района отключили АКБ и воспользовались гидравлическим инструментом, сообщает пресс-служба спасательного отряда в Telegram.

Водителя Opel доставили в Динскую ЦРБ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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