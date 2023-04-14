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Беременная женщина и еще два человека погибли в лобовом столкновении на трассе в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/beremennaya-zhenshhina-i-eshhe-dva-cheloveka-pogibli-v-lobovom-stolknovenii-na-trasse-v-dinskom-rajone
Беременная женщина и еще два человека погибли в лобовом столкновении на трассе в Динском районе
Фото t.me/mvd_23

ДТП, в котором погибли три человека и еще один получил травмы, произошло 14 апреля около 13:46 на объездной дороге Динская — станица Пластуновская.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai, совершая обгон, создал помеху движению автомобилю  Opel. От этого последний последний съехал на обочину. Водитель Opel, 30-летняя женщина, не справилась с управлением, машину занесло и выбросило на встречную полосу.

В результате иномарка в лобовую столкнулась с ВАЗ-2110 под управлением 44-летнего водителя. В ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и двое его пассажиров, в том числе 40-летняя беременная женщина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Для того, чтобы извлечь погибших и пострадавших из автомобилей, потребовалась помощь спасателей. Сотрудники аварийно-спасательного отряда Динского района отключили АКБ и воспользовались гидравлическим инструментом, сообщает пресс-служба спасательного отряда в Telegram.

Водителя Opel доставили в Динскую ЦРБ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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