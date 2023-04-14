Вылетел с дороги и влетел в дерево: 52-летний мужчина пострадал в ДТП в Адыгее

ДТП произошло 13 апреля около 11:20 на 25 км трассы Кужорская — Дондуковская в Гиагинском районе Адыгеи.

По предварительным данным, 52-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Водителя с травмами доставили в больницу.

Госавтоинспекция Гиагинского района устанавливает причины и обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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