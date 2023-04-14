Грузовик «уронил» транспортный контейнер на проезжую часть в Новороссийске

ДТП произошло ночью на улице Мефодиевской. Очевидцы выложили кадры в сеть.

По словам местных жителей, это уже далеко не первый такой случай с падением с грузовиков транспортных контейнеров.

Других подробностей происшествия пока нет. Причины аварии предстоит выяснить правоохранителям.

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