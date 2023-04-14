Фура после ДТП с грузовиком опрокинулась на бок и рассыпала зерно на трассу под Армавиром

Авария произошла вечером 13 апреля на федеральной автодороге «Кавказ» возле поворота на хутор Кирова в Новокубанском районе.

По предварительным данным, самосвал с зерном столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ. В результате ДТП фура опрокинулась на левый бок и рассыпала зерно на проезжую часть.

На место прибыли местные спасатели. Они обеспечили безопасность для участников ДТП и других участников дорожного движения. Из-за аварии одну из полос на трассе «Кавказ» на время перекрыли, сообщает АСО Новокубанского района в Telegram.

Читайте также: пожилой водитель иномарки погиб в жестком ДТП на перекрестке в Анапе. Смертельная авария произошла 13 апреля в 13:10 на пересечении улиц Тургенева и Владимирской.