Женщина и 8-летний ребенок погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае
Происшествия
14.08.2023 23:04
Авария с участием пяти автомобилей произошла 14 августа в 16:30 на 1304-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон».
По предварительным данным, столкнулись пять автомобилей, которые ехали по направлению к Краснодару.
В результате ДТП погибли 53-летняя женщина и 8-летний ребенок. Пострадали три человека, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Причиной аварии стало несоблюдение участниками дорожного движения скоростного режима и дистанции. По факту аварии в полиции проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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