Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Женщина и 8-летний ребенок погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-i-8-letnij-rebenok-pogibli-v-massovom-dtp-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Фото t.me/mvd_23

Авария с участием пяти автомобилей произошла 14 августа в 16:30 на 1304-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон».

По предварительным данным, столкнулись пять автомобилей, которые ехали по направлению к Краснодару.

В результате ДТП погибли 53-летняя женщина и 8-летний ребенок. Пострадали три человека, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Причиной аварии стало несоблюдение участниками дорожного движения скоростного режима и дистанции. По факту аварии в полиции проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: двое детей пострадали в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае.

Статьи
Бульон из инфекций: врач объяснил, чем опасно море в августе
Бульон из инфекций: врач объяснил, чем опасно море в августе
Госуслуги: 7 советов по работе с порталом
Госуслуги: 7 советов по работе с порталом
Семь правил красивого макияжа
Семь правил красивого макияжа
Стоит ли есть конину: польза и вред
Стоит ли есть конину: польза и вред
7 инфекций, передающихся половым путем, о которых обязательно знать
7 инфекций, передающихся половым путем, о которых обязательно знать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях