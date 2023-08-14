Женщина и 8-летний ребенок погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае 

Авария с участием пяти автомобилей произошла 14 августа в 16:30 на 1304-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон».

По предварительным данным, столкнулись пять автомобилей, которые ехали по направлению к Краснодару.

В результате ДТП погибли 53-летняя женщина и 8-летний ребенок. Пострадали три человека, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Причиной аварии стало несоблюдение участниками дорожного движения скоростного режима и дистанции. По факту аварии в полиции проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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