Двое детей пострадали в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Авария произошла 13 августа около 19:00 на федеральной трассе М-4 «Дон» в Кореновском районе.

Предварительно, 32-летний водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение и врезался в грузовую «Газель» под управлением 55-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров иномарки: два мальчика 7 и 10 лет и 33-летняя женщина. Им назначили амбулаторное лечение.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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