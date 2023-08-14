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Двое детей пострадали в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-detej-postradali-v-dtp-s-gruzovikom-v-krasnodarskom-krae
Двое детей пострадали в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Авария произошла 13 августа около 19:00 на федеральной трассе М-4 «Дон» в Кореновском районе.

Предварительно, 32-летний водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение и врезался в грузовую «Газель» под управлением 55-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров иномарки: два мальчика 7 и 10 лет и 33-летняя женщина. Им назначили амбулаторное лечение.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: пятилетний пассажир скутера погиб в массовом ДТП в Краснодарском крае по вине отчима. Смертельная авария произошла 13 августа около 12:00 в станице Старощербиновской.

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