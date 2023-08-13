Пятилетний пассажир скутера погиб в массовом ДТП в Краснодарском крае по вине отчима

Смертельная авария произошла 13 августа около 12:00 в станице Старощербиновской.

Предварительно, 22-летний водитель скутера Racer, не имеющий права управления, ехал с 5-летним пасынком. Мотошлемы и другая защитная экипировка на них отсутствовали.

На перекрестке неравнозначных дорог молодой скутерист не предоставил преимущество внедорожнику Toyota Rav4 под управлением 39-летнего водителя и столкнулся с ним. От удара скутер отбросило на полосу дороги, по которой в этот момент ехал автомобиль Ford Focus под управлением 42-летнего водителя.

В результате ДТП 5-летний пассажир пассажир скутера погиб на месте от полученных травм.