Водитель легковушки насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Геленджике
Происшествия
13.08.2023 10:05
Смертельное ДТП произошло 12 августа в 22:45 на Геленджикском проспекте.
Предварительно, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался по проспекту в сторону Дивноморского и наехал на 47-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. По факту гибели человека в ДТП полиция организовала проверку. Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ОМВД по Геленджику.
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