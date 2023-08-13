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Водитель легковушки насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-nasmert-sbil-muzhchinu-na-peshehodnom-perehode-v-gelendzhike
Водитель легковушки насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Геленджике
Фото пресс-службы ОМВД по Геленджику

Смертельное ДТП произошло 12 августа в 22:45 на Геленджикском проспекте.

Предварительно, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался по проспекту в сторону Дивноморского и наехал на 47-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. По факту гибели человека в ДТП полиция организовала проверку. Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ОМВД по Геленджику.

Читайте также: водитель, который сбил насмерть пешехода и скрылся в Краснодарском крае, получил 7 лет колонии. ДТП произошло ночью 16 апреля в станице Удобной Отрадненского района.

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