Водитель, который сбил насмерть пешехода и скрылся в Краснодарском крае, получил 7 лет колонии

ДТП произошло ночью 16 апреля в станице Удобной Отрадненского района.

Суд установил, что 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 нарушил правила дорожного движения и наехал на 30-летнего мужчину, который шел по дороге во встречном направлении. Водитель не остановился, чтобы помочь пострадавшему. Вместо этого он решил скрыться. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Отрадненский районный суд 10 августа рассмотрел это уголовное дело и признал подозреваемого виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. Он назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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