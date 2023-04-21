Женщина и 14-летний подросток пострадали в ДТП с мусоровозом в Сочи
Происшествия
21.04.2023 12:49
ДТП произошло утром 21 октября на трассе на выезде из поселка Лазаревского в сторону Сочи.
По предварительным данным, столкнулись мусоровоз и Daewoo Nexia. В поврежденной легковушке оказались заблокированы водитель и пассажир. С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили из автомобиля 44-летнюю женщину-водителя и 14-летнего подростка. Оба пострадавших — жители Сочи.
По предварительному диагнозу, женщина получила травмы грудной клетки и ушибы, у подростка переломы ног, ЧМТ и другие серьезные травмы., сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.
Читайте также: ущерб за девять разбитых подростком автомобилей в Краснодаре возместят его родители.
Популярные новости
- «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
- Девушка выпала с балкона многоэтажки и погибла в Фестивальном микрорайоне Краснодара
- Взрыв в Белгороде: два человека пострадали из-за нештатного схода боеприпаса при полете Су-34 ВКС РФ
- Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
- Предпринимателям Краснодара запретят использовать яркие цвета при оформлении торговых точек
- Девушка на иномарке вылетела на тротуар и сбила пожилую женщину в центре Краснодара