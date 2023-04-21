Женщина и 14-летний подросток пострадали в ДТП с мусоровозом в Сочи

ДТП произошло утром 21 октября на трассе на выезде из поселка Лазаревского в сторону Сочи.

По предварительным данным, столкнулись мусоровоз и Daewoo Nexia. В поврежденной легковушке оказались заблокированы водитель и пассажир. С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили из автомобиля 44-летнюю женщину-водителя и 14-летнего подростка. Оба пострадавших — жители Сочи.

По предварительному диагнозу, женщина получила травмы грудной клетки и ушибы, у подростка переломы ног, ЧМТ и другие серьезные травмы., сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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