Ущерб за девять разбитых подростком автомобилей в Краснодаре возместят его родители

Массовая авария произошла поздно вечером 19 апреля на улице Круговой в Фестивальном микрорайоне.

Известно, что в тот вечер 16-летний подросток решил прокатиться по району и взял автомобиль Mercedes, принадлежащий его старшему брату. Парень не справился с управлением и на большой скорости влетел в припаркованные машины. Он протаранил иномарки Toyota, Skoda, Nissan, Mitsubishi, Ford и Hyundai. Повреждения также получили находившиеся рядом Volkswagen Passat и Volkswagen Polo.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На подростка составили протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоаП РФ (незаконное управление транспортным средством). За это ему грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей. На владельца Mercedes составили протокол по ч. 3 ст. 12.7 Коап РФ за передачу автомобиля под управление несовершеннолетнему. За это ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.

В результате массовой аварии припаркованные автомобили получили серьезные механические повреждения. Ущерб оценивают в сотни тысяч рублей. Известно, что хозяева пострадавших машин не смогут возместить ущерб через страховую компанию владельца Mercedes. Из-за того, что за рулем иномарки в момент ДТП был подросток — это не является страховым случаем. Поэтому платить за разбитые иномарки на улице Круговой придется родителям подростка.

«В соответствии со статьей 1074 Гражданского кодекса РФ, за вред имуществу, причиненный лицом от 14 до 18 лет, ответственность несут сами несовершеннолетние. Если у них нет доходов или имущества, ущерб возмещают родители или законные представители подростков», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

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