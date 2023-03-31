Детская неожиданность: в Краснодарском крае участились ДТП с несовершеннолетними водителями

По закону, жители России могут управлять автомобилем с 18 лет, а мотоциклом, мопедом или мотороллером — с 16 лет, и только при наличии водительского удостоверения.

Однако некоторые подростки игнорируют требования закона, стремясь как можно раньше сесть за руль машины или мототранспорта. Нередко это происходит с согласия родителей и при их полном попустительстве. Многие такие поездки часто заканчиваются плохо или даже трагично.

Важно понимать, что несовершеннолетние водители на дороге создают реальную опасность не только для себя и своих пассажиров, но и для других участников дорожного движения.

Что грозит ребенку-водителю и его родителям?

Согласно законодательству РФ, за управление автомобилем лицу, не имеющему на это права, грозит административный штраф от 5 до 15 тыс. рублей. При нарушении несовершеннолетнего водителя лишат права управлять транспортным средством, а средство передвижения задержат и отправят на штрафстоянку.

Административная ответственность грозит и лицу, передавшему ребенку право управлять автомобилем, мотоциклом или мотороллером. За это нарушение грозит штраф в 30 тыс. рублей. Помимо этого, родителям, севших за руль подростков, может грозить ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Родители также отвечают за вред, причиненный несовершеннолетними до 14 лет. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут за это ответственность, но если у них нет имущества и дохода, причиненный ущерб тоже взыскивают с их пап и мам.

ДТП с подростками за 2022 год

По данным отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю, в 2022 году на территории региона зарегистрировали 56 ДТП с участием водителей-детей. В результате дорожных происшествий 4 подростка погибли и еще 56 получили травмы. Во всех случаях несовершеннолетние водители не имели водительского удостоверения и находились за рулем незаконно. В 29 случаях подростки передвигались на мотоциклах без защитных шлемов.

ДТП, в которых погибают подростки на мотоциклах, в основном происходят летом. Так, 3 июня в 10:28 в Новороссийске на проспекте Дзержинского 15-летний водитель кроссового мотоцикла Suzuki проехал на запрещающий сигнал светофора и на регулируемом перекрестке врезался в автомобиль Chery Tiggo под управлением 51-летней женщины, которая ехала по улице Хворостянского. В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил серьезные травмы и умер на месте.

Еще одна смертельная авария случилась 21 июля в 00:05 на 8 км трассы Старолеушковская — Средний Челбас в Павловском районе. Подросток 14 лет за рулем мотоцикла VENTO превысил скорость, не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в опору фонаря уличного освещения. В результате ДТП мотоциклист погиб до приезда скорой помощи.

Кроме того, управляющие мотоциклами дети стали виновниками 32 ДТП: в 10 случаях они нарушили очередность проезда, в 8 случаях превысили допустимую скорость, а еще в 3 случаях выехали на встречную полосу.

В прошлом году на Кубани по вине подростков, севших за руль автомобиля, произошло пять ДТП с пострадавшими. Так, в Тбилисском районе в аварии получили ранения четверо несовершеннолетних, в Каневском и Павловском районах — два 15-летних водителя, а в Усть-Лабинском районе и Армавире травмы заработали два 14-летних подростка. За эти нарушения пришлось отвечать родителям юных водителей, их привлекли к административной ответственности.

ДТП с подростками за I квартал 2023 года

С начала 2023 года в Краснодарском крае зарегистрировали уже 10 ДТП с несовершеннолетними водителями мотоциклов. В результате этих аварий есть пострадавшие. В Белореченском районе 28 марта 17-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и вылетел с дороги. В Приморско-Ахтарском районе пострадал 15-летний водитель, который ехал без шлема. На его мать составили административный протокол.

За I квартал этого года в регионе зарегистрировали два ДТП с несовершеннолетними водителями автомобилей. В одном из них погиб водитель-подросток. Смертельная авария произошла 22 февраля около 20:00 в Усть-Лабинском районе на дороге Двубратский — Восточная. Автомобиль вылетел с дороги и разбился. Известно, что за рулем иномарки Chery был 17-летний парень. После ДТП его и еще четверых пассажиров в возрасте 17 и 15 лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В течение четырех часов в больнице водитель скончался.

Другая авария случилась 28 марта в Динском районе. Мужчина разрешил своему 14-летнему сыну припарковать автомобиль. Вместо этого школьник решил прокатиться с друзьями по станице. Она выехал к железной дороге, не справился с управлением и опрокинул машину. В результате водитель и четверо его пассажиров 13-14 лет пострадали. Всех их госпитализировали. Отца водителя привлекли к административной ответственности.

Профилактика ДТП с водителями-подростками

Для того, чтобы пресечь управление транспорта несовершеннолетними сотрудники УГИБДД регулярно проводят рейды на дорогах Краснодарского края. Так, 23 марта в Абинском районе полицейские остановили 14-летнего водителя мопеда. Дедушку школьника оштрафовали на 30 тыс. рублей за то, что он разрешил ему проехаться на своем двухколесном транспорте.

В Апшеронском районе 29 марта сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял 16-летний подросток. Оказалось, что машину под управление ему передал дедушка. В отношении его водителя и его пожилого родственника составили административные протоколы. Пенсионеру грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.

«В первую очередь, за подростками должны следить родители, ведь именно они и несут административную ответственность за своих несовершеннолетних детей. Необходимо разъяснить юным водителям, какая мера наказания ждет несовершеннолетних», — говорится в сообщении отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Дети за рулем велосипедов

С наступлением теплого времени года на улицах становится все больше велосипедистов, в том числе несовершеннолетних. При этом, не все дети понимают, что при выезде на дорогу они становятся полноправными участниками дорожного движения, как и прочие водители. На проезжей части им нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Согласно ПДД, выезжать на проезжую часть на велосипедах можно только с 14 лет.

К сожалению, подростки на велосипедах и электросамокатах нередко создают опасные ситуации на дорогах: едут на запрещенный сигнал светофора, показывают трюки, неосторожно ведут себя в слепых зонах, которые не видят водители. Столкновения с автомобилями могут привести к серьезным травмам. Поэтому родители должны регулярно говорить со своими детьми-велосипедистами о важности соблюдения ПДД, а также обеспечить их необходимыми средствами защиты: шлемом, наколенниками и налокотниками.