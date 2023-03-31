Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Детская неожиданность: в Краснодарском крае участились ДТП с несовершеннолетними водителями

Ссылка https://kuban24.tv/item/detskaya-neozhidannost-v-krasnodarskom-krae-uchastilis-dtp-s-nesovershennoletnimi-voditelyami
Детская неожиданность: в Краснодарском крае участились ДТП с несовершеннолетними водителями
Детская неожиданность: в Краснодарском крае участились ДТП с несовершеннолетними водителями

По закону, жители России могут управлять автомобилем с 18 лет, а мотоциклом, мопедом или мотороллером — с 16 лет, и только при наличии водительского удостоверения.

Однако некоторые подростки игнорируют требования закона, стремясь как можно раньше сесть за руль машины или мототранспорта. Нередко это происходит с согласия родителей и при их полном попустительстве. Многие такие поездки часто заканчиваются плохо или даже трагично.

Важно понимать, что несовершеннолетние водители на дороге создают реальную опасность не только для себя и своих пассажиров, но и для других участников дорожного движения.

Что грозит ребенку-водителю и его родителям?

Согласно законодательству РФ, за управление автомобилем лицу, не имеющему на это права, грозит административный штраф от 5 до 15 тыс. рублей. При нарушении несовершеннолетнего водителя лишат права управлять транспортным средством, а средство передвижения задержат и отправят на штрафстоянку.

Административная ответственность грозит и лицу, передавшему ребенку право управлять автомобилем, мотоциклом или мотороллером. За это нарушение грозит штраф в 30 тыс. рублей. Помимо этого, родителям, севших за руль подростков, может грозить ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Родители также отвечают за вред, причиненный несовершеннолетними до 14 лет. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут за это ответственность, но если у них нет имущества и дохода, причиненный ущерб тоже взыскивают с их пап и мам.

ДТП с подростками за 2022 год

По данным отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю, в 2022 году на территории региона зарегистрировали 56 ДТП с участием водителей-детей. В результате дорожных происшествий 4 подростка погибли и еще 56 получили травмы. Во всех случаях несовершеннолетние водители не имели водительского удостоверения и находились за рулем незаконно. В 29 случаях подростки передвигались на мотоциклах без защитных шлемов.

ДТП, в которых погибают подростки на мотоциклах, в основном происходят летом. Так, 3 июня в 10:28 в Новороссийске на проспекте Дзержинского 15-летний водитель кроссового мотоцикла Suzuki проехал на запрещающий сигнал светофора и на регулируемом перекрестке врезался в автомобиль Chery Tiggo под управлением 51-летней женщины, которая ехала по улице Хворостянского. В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил серьезные травмы и умер на месте.

Еще одна смертельная авария случилась 21 июля в 00:05 на 8 км трассы Старолеушковская — Средний Челбас в Павловском районе. Подросток 14 лет за рулем мотоцикла VENTO превысил скорость, не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в опору фонаря уличного освещения. В результате ДТП мотоциклист погиб до приезда скорой помощи.

Кроме того, управляющие мотоциклами дети стали виновниками 32 ДТП: в 10 случаях они нарушили очередность проезда, в 8 случаях превысили допустимую скорость, а еще в 3 случаях выехали на встречную полосу.

В прошлом году на Кубани по вине подростков, севших за руль автомобиля, произошло пять ДТП с пострадавшими. Так, в Тбилисском районе в аварии получили ранения четверо несовершеннолетних, в Каневском и Павловском районах — два 15-летних водителя, а в Усть-Лабинском районе и Армавире травмы заработали два 14-летних подростка. За эти нарушения пришлось отвечать родителям юных водителей, их привлекли к административной ответственности.

ДТП с подростками за I квартал 2023 года

С начала 2023 года в Краснодарском крае зарегистрировали уже 10 ДТП с несовершеннолетними водителями мотоциклов. В результате этих аварий есть пострадавшие. В Белореченском районе 28 марта 17-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и вылетел с дороги. В Приморско-Ахтарском районе пострадал 15-летний водитель, который ехал без шлема. На его мать составили административный протокол.

За I квартал этого года в регионе зарегистрировали два ДТП с несовершеннолетними водителями автомобилей. В одном из них погиб водитель-подросток. Смертельная авария произошла 22 февраля около 20:00 в Усть-Лабинском районе на дороге Двубратский — Восточная. Автомобиль вылетел с дороги и разбился. Известно, что за рулем иномарки Chery был 17-летний парень. После ДТП его и еще четверых пассажиров в возрасте 17 и 15 лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В течение четырех часов в больнице водитель скончался.

Другая авария случилась 28 марта в Динском районе. Мужчина разрешил своему 14-летнему сыну припарковать автомобиль. Вместо этого школьник решил прокатиться с друзьями по станице. Она выехал к железной дороге, не справился с управлением и опрокинул машину. В результате водитель и четверо его пассажиров 13-14 лет пострадали. Всех их госпитализировали. Отца водителя привлекли к административной ответственности.

Профилактика ДТП с водителями-подростками

Для того, чтобы пресечь управление транспорта несовершеннолетними сотрудники УГИБДД регулярно проводят рейды на дорогах Краснодарского края. Так, 23 марта в Абинском районе полицейские остановили 14-летнего водителя мопеда. Дедушку школьника оштрафовали на 30 тыс. рублей за то, что он разрешил ему проехаться на своем двухколесном транспорте.

В Апшеронском районе 29 марта сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял 16-летний подросток. Оказалось, что машину под управление ему передал дедушка. В отношении его водителя и его пожилого родственника составили административные протоколы. Пенсионеру грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.

«В первую очередь, за подростками должны следить родители, ведь именно они и несут административную ответственность за своих несовершеннолетних детей. Необходимо разъяснить юным водителям, какая мера наказания ждет несовершеннолетних», — говорится в сообщении отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Дети за рулем велосипедов

С наступлением теплого времени года на улицах становится все больше велосипедистов, в том числе несовершеннолетних. При этом, не все дети понимают, что при выезде на дорогу они становятся полноправными участниками дорожного движения, как и прочие водители. На проезжей части им нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Согласно ПДД, выезжать на проезжую часть на велосипедах можно только с 14 лет.

К сожалению, подростки на велосипедах и электросамокатах нередко создают опасные ситуации на дорогах: едут на запрещенный сигнал светофора, показывают трюки, неосторожно ведут себя в слепых зонах, которые не видят водители. Столкновения с автомобилями могут привести к серьезным травмам. Поэтому родители должны регулярно говорить со своими детьми-велосипедистами о важности соблюдения ПДД, а также обеспечить их необходимыми средствами защиты: шлемом, наколенниками и налокотниками.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Детская неожиданность: в Краснодарском крае участились ДТП с несовершеннолетними водителями
  2. На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей
  3. Журналистам «Кубань 24» вручили награды за профессиональные достижения
  4. Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе
ТОП 5 СТАТЕЙ
Японский сад в парке «Краснодар»: где получить QR-код для посещения
Японский сад в парке «Краснодар»: где получить QR-код для посещения
Пять продуктов для улучшения работы мозга
Пять продуктов для улучшения работы мозга
10 продуктов, богатых магнием
10 продуктов, богатых магнием
10 продуктов, которые выводят токсины из организма
10 продуктов, которые выводят токсины из организма
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
Посетить Японский сад в парке «Краснодар» с 7:00 до 9:00 можно будет без QR-кода
Посетить Японский сад в парке «Краснодар» с 7:00 до 9:00 можно будет без QR-кода
В парке «Краснодар» состоялось открытие Японского сада
В парке «Краснодар» состоялось открытие Японского сада
Японский сад в парке «Краснодар»: где получить QR-код для посещения
Японский сад в парке «Краснодар»: где получить QR-код для посещения
Мобилизованный из Краснодарского края с позывным «Клинок» рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ
Мобилизованный из Краснодарского края с позывным «Клинок» рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ
Прямой эфир
Мы в соцсетях