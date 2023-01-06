Женщина и 10-летний мальчик пострадали в ДТП в Адыгее
Происшествия
06.01.2023 18:00
ДТП, в котором пострадали два человека, произошло 5 января около 13:00 на 40 км трассы Майкоп — Гиагинская — Псебай.
По предварительным данным, 52-летний житель Краснодарского края за рулем иномарки на нерегулируемом перекрестке не пропустил автомобиль под управлением 33-летнего жителя Ростовской области. Произошло столкновение.
В результате ДТП травмы получили 32-летняя женщина и 10-летний мальчик, оба являются жителями Ростовской области. Пострадавших госпитализировали.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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