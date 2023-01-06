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Женщина и 10-летний мальчик пострадали в ДТП в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-i-10-letnij-malchik-postradali-v-dtp-v-adygee
Женщина и 10-летний мальчик пострадали в ДТП в Адыгее
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея.

ДТП, в котором пострадали два человека, произошло 5 января около 13:00 на 40 км трассы Майкоп — Гиагинская — Псебай.

По предварительным данным, 52-летний житель Краснодарского края за рулем иномарки на нерегулируемом перекрестке не пропустил автомобиль под управлением 33-летнего жителя Ростовской области. Произошло столкновение.

В результате ДТП травмы получили 32-летняя женщина и 10-летний мальчик, оба являются жителями Ростовской области. Пострадавших госпитализировали.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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