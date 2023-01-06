«Газель» с мандаринами перевернулась и загорелась на трассе в Сочи

ДТП произошло в районе Вардане утром 6 декабря. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах, снятых из окна машины, видна лежащая на боку «Газель» и рассыпанные по дороге мандарины.

По предварительным данным, водитель грузовика врезался в бордюр. Машина с мандаринами опрокинулась и загорелась. В результате аварии никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи.

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