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«Газель» с мандаринами перевернулась и загорелась на трассе в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gazel-s-mandarinami-perevernulas-i-zagorelas-na-trasse-v-sochi
«Газель» с мандаринами перевернулась и загорелась на трассе в Сочи
Фото t.me/realny_sochi

ДТП произошло в районе Вардане утром 6 декабря. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах, снятых из окна машины, видна лежащая на боку «Газель» и рассыпанные по дороге мандарины.

По предварительным данным, водитель грузовика врезался в бордюр. Машина с мандаринами опрокинулась и загорелась. В результате аварии никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи.

Читайте также: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Сочи.

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