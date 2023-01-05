Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Сочи
Происшествия
05.01.2023 20:14
Авария произошла 5 января в 15:25 на 21 км федеральной автодороги А-147 «Адлер — Альпика Сервис».
По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Honda. После столкновения обе иномарки резко остановились и в них въехал грузовой автомобиль Kia.
В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 6-летняя пассажирка Mercedes, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.
Читайте также: четыре человека пострадали в жестком лобовом ДТП в Кавказском районе. Авария произошла 4 января в 17:10 на 97 км федеральной автодороги «Кавказ» в районе моста в сторону Гулькевичского района.
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