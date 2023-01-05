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Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-cheloveka-postradali-v-massovom-dtp-v-sochi
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Сочи
Фото Госавтоинспекции Сочи

Авария произошла 5 января в 15:25 на 21 км федеральной автодороги А-147 «Адлер — Альпика Сервис».

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Honda. После столкновения обе иномарки резко остановились и в них въехал грузовой автомобиль Kia.

В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 6-летняя пассажирка Mercedes, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.

Читайте также: четыре человека пострадали в жестком лобовом ДТП в Кавказском районе. Авария произошла 4 января в 17:10 на 97 км федеральной автодороги «Кавказ» в районе моста в сторону Гулькевичского района.

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