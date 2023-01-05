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Четыре человека пострадали в жестком лобовом ДТП в Кавказском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-cheloveka-postradali-v-zhestkom-lobovom-dtp-v-kavkazskom-rajone
Четыре человека пострадали в жестком лобовом ДТП в Кавказском районе
Фото Госавтоинспекции Кавказского района

Авария произошла 4 января в 17:10 на 97 км федеральной автодороги «Кавказ» в районе моста в сторону Гулькевичского района.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ.

В результате ДТП пострадали 39-летний водитель ВАЗ, его 32-летняя пассажирка, а также двое детей в возрасте 12 и 8 лет. Их госпитализировали в больницу Кропоткина. Водитель иномарки не пострадал.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кавказского района в Telegram.

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