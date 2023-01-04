В первые три дня 2023 года на дорогах Кубани погибли 8 человек, еще 37 пострадали
Всего с 1 по 3 января в Краснодарском крае зафиксировали 29 дорожно-транспортных происшествий.
В результате них 8 человек погибли и 37 получили травмы. За эти три дня произошло 9 наездов на пешеходов: 4 человека погибли и 7 человек пострадали. 6 наездов на пешеходов произошло в темное время суток.
Кроме того, в первые три дня нового года выявили 140 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии. 12 человек сели за руль в опьянении повторно. Также инспекторы остановили 66 водителей, не имеющих права управлять транспортным средством.
Со стороны пешеходов зафиксировали 348 нарушений ПДД, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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