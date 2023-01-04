Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Происшествия
04.01.2023 14:54
Смертельное ДТП произошло 3 января в 0:50 на автодороге «Кропоткин — Лосево — Степной».
По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, вылетел с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП водитель погиб на месте от полученных травм. Его 25-летний пассажир получил травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
Известно, что погибший парень, управлявший иномаркой, не получал водительского удостоверения.
Читайте также: два человека пострадали в массовом ДТП в Апшеронском районе. Авария произошла 3 января в 18:25 на трассе «Майкоп — Туапсе» около хутора Красная Горка.
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