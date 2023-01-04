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Два человека пострадали в массовом ДТП в Апшеронском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-postradali-v-massovom-dtp-v-apsheronskom-rajone
Два человека пострадали в массовом ДТП в Апшеронском районе
Фото газеты "Апшеронский рабочий"

Авария произошла 3 января в 18:25 на трассе «Майкоп — Туапсе» около хутора Красная Горка.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Lada Granta при совершении обгона столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении. После столкновения Granta вылетела с дороги, а ВАЗ-2114 оказался на встречке, где столкнулся с автомобилем BMW.

В результате аварии 20-летнего пассажира ВАЗ-2114 и 42-летнюю пассажирку Granta госпитализировали в больницу, пишет «Апшеронский рабочий».

Читайте также: в Армавире в ДТП попали три машины, пострадали четыре человека. Жесткая авария произошла 2 января около 14:00 в поселке Заветном.

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