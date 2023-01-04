Два человека пострадали в массовом ДТП в Апшеронском районе

Авария произошла 3 января в 18:25 на трассе «Майкоп — Туапсе» около хутора Красная Горка.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Lada Granta при совершении обгона столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении. После столкновения Granta вылетела с дороги, а ВАЗ-2114 оказался на встречке, где столкнулся с автомобилем BMW.

В результате аварии 20-летнего пассажира ВАЗ-2114 и 42-летнюю пассажирку Granta госпитализировали в больницу, пишет «Апшеронский рабочий».

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