Два человека пострадали в массовом ДТП в Апшеронском районе
Происшествия
04.01.2023 11:16
Авария произошла 3 января в 18:25 на трассе «Майкоп — Туапсе» около хутора Красная Горка.
По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Lada Granta при совершении обгона столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении. После столкновения Granta вылетела с дороги, а ВАЗ-2114 оказался на встречке, где столкнулся с автомобилем BMW.
В результате аварии 20-летнего пассажира ВАЗ-2114 и 42-летнюю пассажирку Granta госпитализировали в больницу, пишет «Апшеронский рабочий».
Читайте также: в Армавире в ДТП попали три машины, пострадали четыре человека. Жесткая авария произошла 2 января около 14:00 в поселке Заветном.
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